Как сделать натуральный освежитель воздуха, который будет не хуже магазинного

Большинство людей настолько привыкают к запаху своего жилища, что уже и перестают его замечать. Конечно, ассортимент магазинных освежителей впечатляет, но от них пользы мало: дают кратковременный эффект, а о вреде состава вообще можно только догадываться.
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