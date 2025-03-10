Плато Путорана: какую опасность для всего мира скрывает центр России

Плато Путорана — одно из самых таинственных и неизведанных мест в России. Оно раскинулось в северо-западной части Красноярского края и занимает площадь примерно 250 000 км² — это почти как вся Великобритания.
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