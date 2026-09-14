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Нижегородская правда

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Нижегородцам рассказали, как стать волонтерами и куда для этого нужно обратиться

Нижегородцам рассказали, как стать волонтерами и куда для этого нужно обратиться

Согласно опросам ВЦИОМ, 32% россиян хотели бы стать волонтерами, но не знают, как это сделать. В рамках реализации федпроекта «Мы вместе» и нацпроекта «Молодежь и дети» для жителей страны запущен проект Добро.

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