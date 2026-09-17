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В Забайкалье медведи стали выходить к людям в семь раз чаще обычного

В Забайкалье медведи стали выходить к людям в семь раз чаще обычного

С начала осень в Забайкалье зафиксировали около 50 сообщений о выходе медведей к населенным пунктам, это почти в семь раз больше, чем в прошлом году.

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