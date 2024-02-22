Из аптеки в Сочи пропало более 30 упаковок препарата на основе опиума

Из аптеки в Сочи пропало более 30 упаковок препарата на основе опиумаПрокуратура Адлерского района Сочи во время проверки выяснила, что сотрудник аптеки ООО «Фармес» нарушил правила хранения, учета, отпуска, перевозки сильнодействующего и ядовитого вещества.