Террорист из Нового Орлеана записывал видео с угрозами

Байден: террорист из Нового Орлеана вдохновлялся «Исламским государством» Организатор и исполнитель террористического акта в американском Новом Орлеане был ветераном и резервистом вооруженных сил США, цитирует заявление президента страны Джо Байдена АР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии