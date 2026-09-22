Врач назвал обязательные действия при начинающемся ОРВИ

Первое, что нужно сделать при ОРВИ – остаться дома, чтобы не заразить окружающих и дать организму ресурс на борьбу: если работать с температурой, то это может привести не только к заражению окружающих, но и к ухудшению состояния вплоть до резкого очень сильного ухудшения и вызова скорой.