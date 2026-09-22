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Медицина 2.0

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Врач назвал обязательные действия при начинающемся ОРВИ

Врач назвал обязательные действия при начинающемся ОРВИ

Первое, что нужно сделать при ОРВИ – остаться дома, чтобы не заразить окружающих и дать организму ресурс на борьбу: если работать с температурой, то это может привести не только к заражению окружающих, но и к ухудшению состояния вплоть до резкого очень сильного ухудшения и вызова скорой.

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