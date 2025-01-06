В народном календаре 6 января отмечается Сочельник. И на рождественский стол принято готовить 12 (!) блюд, причем каждое нужно обязательно попробовать.
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В народном календаре 6 января отмечается Сочельник. И на рождественский стол принято готовить 12 (!) блюд, причем каждое нужно обязательно попробовать.