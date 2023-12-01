AC: конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года

По данным американского журнала American Conservative (AC), если конгресс Соединенных Штатов будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года.
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