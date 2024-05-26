Зеленский из Харькова выступил с просьбой Байдену и Си поддержать "саммит мира"

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, "находятся в стороне от глобальных усилий" в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить "лидерство в приближении мира".