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Областные медучреждения получат новые автомобили скорой помощи

Областные медучреждения получат новые автомобили скорой помощи

Медицинский автопарк Южного Урала пополнился 10 машинами скорой и неотложной помощи. Автомобили «Лада Ларгус» будут использовать медучреждения Челябинска, Копейска, Пласта, Миасса, Златоуста и Магнитогорска.

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