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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сменила имя. О том, что 19-летняя Шайло теперь представляется по-другому, стало известно после светского мероприятия, в котором она приняла участие в новом для себя качестве, пишет PageSix.

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