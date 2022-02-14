Олжас Абраев: «Матч со сборной легионеров – это выход из сложной ситуации, когда нет возможности организовать игру с другими сборными»

Президент ПФЛК Олжас Абраев ответил на вопросы касательно товарищеского матча между сборной Казахстана и сборной легионеров КПЛ.

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