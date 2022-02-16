Биржи в США закрылись ростом на фоне новостей о возвращении российских войск с учений

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов во вторник выросли на 1,2-2,5% на фоне новостей о возвращении Россией своих военных после учений в места их постоянной дислокации.
Популярные статьи
- NetEase: Мария Захарова ловко поставила на место Лиз Трасс из-за слов о скором «российском вторжении»
- Military Watch: Россия получила идеальную систему ПВО, которая не позволит истребителям США перечень океан
- Румыния требует от России возвращения золотого запаса, переданного в Москву в 1916 году на хранение
Свежие комментарии