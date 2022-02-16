Биржи в США закрылись ростом на фоне новостей о возвращении российских войск с учений

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов во вторник выросли на 1,2-2,5% на фоне новостей о возвращении Россией своих военных после учений в места их постоянной дислокации.