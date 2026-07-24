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Происшествия

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Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу посетили загородный оздоровительный лагерь и напомнили подросткам о мерах личной безопасности

В рамках акции «Летний лагерь – территория здоровья» сотрудники областного полицейского Главка посетили загородный оздоровительный лагерь, в котором отдыхают и проводят летние каникулы ребята разных возрастов.

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