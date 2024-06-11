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  • Нина Грекова
    Очень уважаю Никиту Михалкова ,но ... мне не понятны слова... мы должны бороться. ... мы не можем допустить и т.д. Мы...Мы должны видеть ...
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Мы должны видеть это и бороться, иначе мы можем оказаться в проигрыше все

Мы должны видеть это и бороться, иначе мы можем оказаться в проигрыше все

"В ПРОИГРЫШЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ": ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НИКИТЫ МИХАЛКОВА О РОССИИ Россию пытаются расколоть изнутри и "в проигрыше могут оказаться абсолютно все".

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;стараниями экс-канцлера Германии Ангелы Меркель организовала себе самый большой миграционный кризис в послевоенной истории&quot;                                            И сколько таких мигрантов прибыло в Германию? Миллион? Так это смесь разноязычных народов. А в Россию прибыло до 20 миллионов (!) мигрантов, в основном одной национальности, несущих кишлачную монокультуру, свой менталитет, обычаи и религию.  Германия со своим миллионом мигрантов справится, а вот что будет делать Россия с 20 миллионами, тем более, получившим паспорта граждан России - сам Бог не ведает...
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1 час.
Валерий Мязин
Не  просто опасному, а очень опасному.Пора бить в колокола, или их скоро в России не будет будут мечети и диаспоры ОПГ.
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55 мин.
Нина Грекова
Очень уважаю Никиту Михалкова ,но ... мне не понятны слова... мы должны бороться. ... мы не можем допустить и т.д. Мы - это кто? Если народ, то у этого народа нет прав даже на самооборону. Народ готов (моё мнение) на всё - ради нормальной жизни в России. Надо пересматривать законы, которые устарели. Менять Конституцию, либо статьи - которые не приемлемы в новой жизни. Надо &quot;избавляться&quot; от мигрантов - от которых только беды и проблемы. Много надо пересмотреть и переделать, чтобы было во благо нашему народу.
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4 мин.

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