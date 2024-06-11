Мы должны видеть это и бороться, иначе мы можем оказаться в проигрыше все

"стараниями экс-канцлера Германии Ангелы Меркель организовала себе самый большой миграционный кризис в послевоенной истории" И сколько таких мигрантов прибыло в Германию? Миллион? Так это смесь разноязычных народов. А в Россию прибыло до 20 миллионов (!) мигрантов, в основном одной национальности, несущих кишлачную монокультуру, свой менталитет, обычаи и религию. Германия со своим миллионом мигрантов справится, а вот что будет делать Россия с 20 миллионами, тем более, получившим паспорта граждан России - сам Бог не ведает...

Не просто опасному, а очень опасному.Пора бить в колокола, или их скоро в России не будет будут мечети и диаспоры ОПГ.

Нина Грекова

Очень уважаю Никиту Михалкова ,но ... мне не понятны слова... мы должны бороться. ... мы не можем допустить и т.д. Мы - это кто? Если народ, то у этого народа нет прав даже на самооборону. Народ готов (моё мнение) на всё - ради нормальной жизни в России. Надо пересматривать законы, которые устарели. Менять Конституцию, либо статьи - которые не приемлемы в новой жизни. Надо "избавляться" от мигрантов - от которых только беды и проблемы. Много надо пересмотреть и переделать, чтобы было во благо нашему народу.