Tenet T8 выходит на рынок в новой, «уютной» версии

Российский автопроизводитель Tenet расширяет линейку флагманского кроссовера T8.Вслед за модификацией «Актив», стартовавшей в начале июля, дилерские центры начали прием заказов на новую, более насыщенную версию «Прайм».
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