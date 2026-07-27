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За рулем

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Tenet T8 выходит на рынок в новой, «уютной» версии

Tenet T8 выходит на рынок в новой, «уютной» версии

Российский автопроизводитель Tenet расширяет линейку флагманского кроссовера T8.Вслед за модификацией «Актив», стартовавшей в начале июля, дилерские центры начали прием заказов на новую, более насыщенную версию «Прайм».

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