Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

Серия взрывов в очередной раз прогремела в Киеве, сообщило украинское издание «СТРАНА.ua». «Взрывы в Киеве», — говорится в сообщении.
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