Володин рассказал об использовании США доллара в качестве инструмента политического давления

Политик назвал американскую валюту токсичнойПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США используют доллар как инструмент политического давления, поэтому многие страны отказываются от этой токсичной валюты.
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