Священник РПЦ рассказал, что ждет невенчанных супругов после смерти

Что происходит с душой после смерти, если пара жила в гражданском или только в официальном браке? Священник РПЦ дал неожиданный ответ о судьбе невенчанных супругов.
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