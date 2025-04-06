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Задоров против «Каролины»: 9 хитов, передача и «+2» за 20:07. У защитника 18 очков в 76 играх в сезоне при полезности «+17»

Защитник «Бостона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:1).  Россиянин отметился результативной передачей при шайбе Моргана Гики.

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