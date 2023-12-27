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Чемезов: Су-34 с помощью бомб с УМПК уничтожили сотни объектов ВСУ

Чемезов: Су-34 с помощью бомб с УМПК уничтожили сотни объектов ВСУ

Многофункциональные сверхзвуковые фронтовые самолеты-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили уже сотник украинских военных объектов.

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