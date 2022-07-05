Дайджест дня: VW покидает ГАЗ, будущий BMW X3 и другие события индустрии

Дайджест дня: VW покидает ГАЗ, будущий BMW X3 и другие события индустрииКомпания Volkswagen приняла решение закрыть свой офис в Нижнем Новгороде из-за невозможности спрогнозировать потенциальное возобновление выпуска автомобилей на заводе ГАЗ.
Дайджест дня: VW покидает ГАЗ, будущий BMW X3 и другие события индустрииКомпания Volkswagen приняла решение закрыть свой офис в Нижнем Новгороде из-за невозможности спрогнозировать потенциальное возобновление выпуска автомобилей на заводе ГАЗ.
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