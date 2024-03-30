Отвлекающий манёвр: Русским сделали омерзительное предложение в разгар битвы за Харьков

Фото: freepikСегодня 60K прочитали В Харькове - блэкаут, в России - суды над террористами, родственники которых называют их "хорошими мальчиками" и просят отпустить домой, говоря о том, что они просто хотели заработать денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии