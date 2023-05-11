Посол Судана подтвердил договоренность о строительстве базы ВМФ РФ

Соглашение о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ России на территории Судана остается в силе, политический кризис не отразится на нем, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.
Соглашение о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ России на территории Судана остается в силе, политический кризис не отразится на нем, заявил в интервью «Известиям» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.
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