Аргументы недели

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Петр Толстой считает, что России нужно выйти из ВОЗ, поскольку организация навязывает нашей стране ненужные ценности

Петр Толстой считает, что России нужно выйти из ВОЗ, поскольку организация навязывает нашей стране ненужные ценности

Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой считает, что России нужно выйти из Всемирной организации здравоохранения, поскольку эта организация навязывает нашей стране ненужные ценности.

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Комментарии
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Ирина Черных
Это после пандемии у вас появилось такое странное название? Примите соболезнования.
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9 час.
И тут не скажу Не скажу
Это  в ваших русофобских фантазиях,  не было ковида, а ВТО имел хоть какое-то отношение к религии? Может протрезветь стоит?
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8 час.
Лариса Голубицкая
Какой министр такое и лечение! Выходить нужно,но этого никто не слышит и не услышит!
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3 час.

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