Петр Толстой считает, что России нужно выйти из ВОЗ, поскольку организация навязывает нашей стране ненужные ценности

Ирина Черных Это после пандемии у вас появилось такое странное название? Примите соболезнования.

И тут не скажу Не скажу Это в ваших русофобских фантазиях, не было ковида, а ВТО имел хоть какое-то отношение к религии? Может протрезветь стоит?