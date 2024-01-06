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«Милан» купит хавбека «Вероны» Терраччано за 5,5 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр – в понедельник

«Милан» купит хавбека «Вероны» Терраччано за 5,5 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр – в понедельник

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.

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