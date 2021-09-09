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Нижегородские кадеты получили ожоги глаз и лица из-за кварцевой лампы

Нижегородские кадеты получили ожоги глаз и лица из-за кварцевой лампы

Дети получили ожоги глаз и лица, рассказывают родители учеников в сюжете программы «Кстати». По их словам, учителя или медицинские работники учебного заведения не выключили кварцевые лампы, поэтому детям пришлось весь день просидеть под ними.

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