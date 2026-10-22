Mother Jones: “Talarico for Texas, in other words, is a messaging machine. His ability to efficiently frame an argument and deliver it to an audience is why he is leading the scandal-plagued Republican attorney general Ken Paxton in the polls (the plague of scandals has also helped), and why he raised a record $64 million last quarter.
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