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В чем мы еще не доросли до европейцев

Мне вот интересно, почему грязные перформансы с сожжением Корана на "цивилизованном" Западе считается проявлением "свободы слова", а не разжиганием (в прямом и переносном слове) религиозной вражды? https://t.

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