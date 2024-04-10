Новый скандал в королевском семействе: внук Елизаветы расстался со своей избранницей

Питер Филлипс не оправдал доверие покойной королевы. Питер Филлипс с Линдси и принцессой Анной на балконе Букингемского дворца LEGION-MEDIA46-летний сын кронпринцессы Анны поразил фанатов неожиданной новостью.
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