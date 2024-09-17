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Пособие по рождению ребенка предложили увеличить до 50 тысяч рублей

Пособие по рождению ребенка предложили увеличить до 50 тысяч рублей

Пособие по рождению ребенка предложили увеличить до 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект 17 сентября будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым, пишут "Известия".

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