Пособие по рождению ребенка предложили увеличить до 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект 17 сентября будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым, пишут "Известия".
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