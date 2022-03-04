Зарема о том, почему они с Федуном не уехали: «Если мы уедем, уедут и другие. «Спартак» сейчас становится един как никогда»

Зарема Салихова рассказала, почему они с Леонидом Федуном не уехали из России. «За последние дни мне неоднократно приходилось отвечать на один и тот же вопрос: почему мы до сих пор не уехали? Ответ прост: если мы уедем, уедут и другие.