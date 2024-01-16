Прощай, конфиденциальность: как все ваши умные устройства шпионят за вами

Если вы не хотите рисковать своей конфиденциальностью, умный дом, скорее всего, не для васУже очень и очень давно ни для кого не секрет, что все умные устройства, от Smart TV до интеллектуального термостата или фитнес-браслета, следят за своими хозяевами.
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