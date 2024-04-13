«Вы друг друга отпустить не можете»: Киркоров открыто поговорил с Давой о Бузовой

Певец Филипп Киркоров заявил, что Дава не может отпустить Ольгу Бузову. Он выступил в роли психолога для молодого артиста и поговорил с ним о личной жизни во время участия в проекте «Сокровища императора».
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