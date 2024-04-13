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Закон, порядок, государство

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В Ставропольском крае транспортные полицейские и представители общественного совета провели антинаркотическую беседу с молодежью

В рамках межведомственной Всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение–2024» в Минераловодском региональном многопрофильном колледже транспортные полицейские и общественники провели мероприятие, на котором освещались вопросы предотвращения употребления наркотиков и психотропных веществ среди молодежи.

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