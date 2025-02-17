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  • _Remur _
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В Краснодаре морозно, снежно, на дорогах гололедица: будьте осторожны и внимательны

В Краснодаре морозно, снежно, на дорогах гололедица: будьте осторожны и внимательны

Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью -6…-8°, днем -2…-4°. В течение всей ночи городские службы проводили противогололёдную обработку улиц и тротуаров, чтобы предотвратить скользкость на дорогах краевой столицы.

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