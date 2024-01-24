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Названы самые популярные блюда среди туристов на Алтае

Названы самые популярные блюда среди туристов на Алтае

Путешественники все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней Борщ оказался одним из самых популярных блюд среди туристов, останавливавшихся в Москве, Сочи и на Алтае, пишет "РГ".

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