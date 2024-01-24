Названы самые популярные блюда среди туристов на Алтае

Путешественники все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней Борщ оказался одним из самых популярных блюд среди туристов, останавливавшихся в Москве, Сочи и на Алтае, пишет "РГ".
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