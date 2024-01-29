10 вещей на кухне, которые необходимо регулярно менять. Инфографика

Посуда и кухонные принадлежности имеют свой гарантийный срок службы. Тем не менее не следует забывать своевременно сменить некоторые вещи на кухне, чтобы не нанести вред своему здоровью, так как полезные приборы могут потерять свою функциональность раньше и стать источником грязи и микробов.