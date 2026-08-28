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Царьград

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Жиров сообщил о гибели фельдшера из-за удара беспилотника 27 августа

Жиров сообщил о гибели фельдшера из-за удара беспилотника 27 августа

В Белгородской области при ударе украинского беспилотника 27 августа погиб фельдшер Иван Дундуков. Главный врач Алексей Жиров отметил участившиеся атаки в нескольких округах региона, где пострадали уже 27 сотрудников скорой помощи.

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