Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Лучше бы родственники погибших просто обратились к Трампу с просьбой рассекретить спутниковые снимки района катастроф...Родственники поги...
  • Сергей Семенов
    Афтор ты мозг не пробовал включать? Мы в России, нам до этой учительницы глубоко ****.Учительницу арест...
  • Владимир Уфимцев
    Как, опять?????Родственники поги...

Предсказан курс рубля в марте

Предсказан курс рубля в марте

Сейчас соотношение рубля и доллара зависит прежде всего от геополитики и в значительной степени от психологии, от слухов, ожиданий, предположений и так далее, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх