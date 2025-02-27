Предсказан курс рубля в марте

Сейчас соотношение рубля и доллара зависит прежде всего от геополитики и в значительной степени от психологии, от слухов, ожиданий, предположений и так далее, убежден кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
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