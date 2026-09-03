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Татарстан мөфтие: Хәләл индустриясе азык-төлек җитештерү кысаларыннан чыкты

Татарстан мөфтие: Хәләл индустриясе азык-төлек җитештерү кысаларыннан чыкты

Бүген Россиянең мәдәни башкаласы Санкт-Петербургта «Традицион рухи-әхлакый кыйммәтләр: заман сынаулары һәм ныгыту стратегияләре» темасына II Халыкара дини саммит эшли башлады.

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