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Охота на операторов БПЛА, сомнительная информация, выход к Победе и еще сотни метров в Авдеевке: 13 февраля

Охота на операторов БПЛА, сомнительная информация, выход к Победе и еще сотни метров в Авдеевке: 13 февраля

Прошедшей ночью, точнее в ее первую половину российские беспилотники «Герань» держали курс на объекты ВСУ в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

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