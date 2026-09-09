OpenAI's Claims Of Solving Million-Dollar Math Problem Marred By Allegations From Academic Authored by Jacob Burg via The Epoch Times, OpenAI announced on Sept.
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