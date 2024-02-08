Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️🔥 Над Южнобережным шоссе в Ялте пожар Предварительно, место возгорания — район хребта Иограф. По информации пресс-службы ГУ МЧС по РК, площадь пожара на данный момент составляет 0,04 гектара, его тушат сотрудники лесной охраны.