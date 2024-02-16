Посол РФ заявил, что президент Эквадора поручил проработать отношения с Россией

Президент Эквадора Даниэль Нооба после разрешения противоречий вокруг поставок советского оружия в США и эквадорских бананов, которые поставлялись на экспорт в Россию, поручил МИД страны проработать детали взаимодействия с Россией.
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