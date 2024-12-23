Депутаты попросят маркетплейсы убрать из продажи фейерверки и петарды

Убрать из онлайн-продажи пиротехнику — с такой инициативой планируют выступить депутаты Госдумы. Как рассказала «Парламентской газете» в понедельник, 23 декабря, председатель Комитета Госдумы по защите детей, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в интернете можно свободно купить все что угодно: от римских свечей и салютов до петард — и даже установленное законом ограничение продажи этих изделий детям до 16 лет зачастую не работает.