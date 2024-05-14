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В Казани прошла встреча сотрудников полиции со школьниками

В Казани прошла встреча сотрудников полиции со школьниками

13 мая 2024 года состоялась встреча сотрудников полиции с учащимися средней школы №18 города Казани.  В ходе встречи  начальник пресс-службы УМВД России по городу Казани майор внутренней службы Сагдиев Рафаэль рассказал  о состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории города, о недопущении совершения краж и иных противоправных деяний и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, конкретно приводил примеры об ответственности за совершенные поступки.

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