В Казани прошла встреча сотрудников полиции со школьниками

13 мая 2024 года состоялась встреча сотрудников полиции с учащимися средней школы №18 города Казани. В ходе встречи начальник пресс-службы УМВД России по городу Казани майор внутренней службы Сагдиев Рафаэль рассказал о состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории города, о недопущении совершения краж и иных противоправных деяний и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, конкретно приводил примеры об ответственности за совершенные поступки.