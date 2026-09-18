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Фицо: идет поиск повода для масштабного конфликта НАТО и России

Фицо: идет поиск повода для масштабного конфликта НАТО и России

www.globallookpress.com/Thomas Trutschel/imago-images.de НАТО может попытаться найти повод для масштабного вооруженного конфликта с Россией.

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