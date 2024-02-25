Как ко второй годовщине СВО изменился баланс сил в украинском конфликте

То, как будут развиваться события в течение третьего года спецоперации на Украине, во многом было определено главным сражением второго года СВО – наступлением ВСУ на южном направлении в июне–октябре 2023-го.
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