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Как ко второй годовщине СВО изменился баланс сил в украинском конфликте

Как ко второй годовщине СВО изменился баланс сил в украинском конфликте

То, как будут развиваться события в течение третьего года спецоперации на Украине, во многом было определено главным сражением второго года СВО – наступлением ВСУ на южном направлении в июне–октябре 2023-го.

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